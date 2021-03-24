События

13:47 24.03.2021

В Украине на срочную службу в апреле-июне 2021 года призовут 14,2 тыс. человек

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В Украине на срочную службу в апреле-июне 2021 года призовут 14,2 тыс. человек

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-июне 2021 года в количестве 14 тыс. 246 человека.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, согласно принятому решению, из общего числа призывников 6 тыс. 500 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тыс. 646 - в Национальную гвардию, 2 тыс. 500 - в Государственную пограничную службу и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение призыва Кабмин выделил 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн - в Нацгвардию, 11,58 млн грн - в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 633,13 грн, из них: 4,540 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Областным, Киевской городской госадминистрациям поручено обеспечить осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года.

Теги: #украина #призыв
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