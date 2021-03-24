Кабмин поддержал ратификацию соглашения с Молдовой об авиасообщении

Кабинет министров поддержал законопроект "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о воздушном сообщении”.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В сопутствующих документах к проекту указано, что принятие закона либерализирует рынок воздушных перевозок между двумя странами, усовершенствует порядок осуществления регулярных перевозок, устранит ограничения по количеству рейсов, емкости и типов самолетов, а также пунктов на территориях обеих стран во время осуществления регулярного воздушного сообщения.