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13:24 24.03.2021

СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

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СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия у агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

"Проводятся следственные действия. Более подробная официальная информация по этому поводу будет обнародована позже", - сказали в спецслужбе.

На своей странице в Фейсбуке Шевченко написал: "Уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований".

По его словам, следственные действия завершены, "ничего незаконного не нашли, ничего не изъято".

 

Теги: #набу #обыск #сбу #агент
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