Шкарлет задекларировал 940 тыс. грн доходов за 2020 год

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет указал 940 тыс. 385 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Заработная плата Шкарлета составила 923 612 грн и гонорары – 16 773 грн, а его мать задекларировала 68 275 грн доходов за прошлый год.

Он также указал в декларации 113 222 грн на банковских счетах, 80 тыс. грн и 50 тыс. долларов наличных средств, а мать – 8 209 грн и 200 долларов на банковских счетах, а также 10 тыс. грн, 95 тыс. долларов и 65 тыс. евро наличных средств.

У Шкарлета в собственности находится квартира (76.9 кв. м) в Чернигове, а в собственности матери находится квартира в Киеве (60,1 кв. м).

Также министр имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

Как сообщалось, Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год.