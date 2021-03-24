Военнослужащая в Одесской области умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности – Минздрав

Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.

"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей", - сказано в сообщении в Faсebook.

Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, 23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области умерла военная. По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививки против COVID-19. Противопоказаний к введению вакцины у женщины не было.

Как сообщили в Минздраве, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где женщина проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье она не высказывала.