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13:00 24.03.2021

Суточный прирост случаев коронавируса в странах Балтии превысил 3 тысячи

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Суточный прирост случаев коронавируса в странах Балтии превысил 3 тысячи

 В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 3 097 случаев коронавируса, из которых 768 зафиксировано в Литве, 776 - в Латвии и 1 553 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было подтверждено 2 457 случаев коронавируса. В понедельник было выявлено 1 488 случаев.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев COVID-19, с начала пандемии вирус в Латвии выявлен у 98 тыс. 870 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

От коронавируса за сутки умерли 11 человек.

Кроме того, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш прогнозирует, что после 6 апреля чрезвычайное положение в стране не будет продлено, но ограничения будут смягчаться постепенно.

"Ситуация немного улучшилась, и больше нет необходимости использовать этот юридический термин. Однако это не означает, что введенные для уменьшения распространения "Covid-19" ограничения сразу будут отменены - они будут меняться постепенно", - сказал Кариньш в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Как сообщалось, в среду кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайного положения после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 768 новых случаев коронавируса, в целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 211 тыс. 011 случаев, сообщил в среду Департамент статистики.

От этого заболевания скончались девять человек, всего - 3510 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7103 смерти.

За сутки первой дозой вакцины привито 6321 человек, второй дозой - 5249. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 288 тыс. 749 человек, обеими дозами - 131 тыс. 540 человек.

В Вильнюсе в среду продолжается вакцинация вакциной AstraZeneca министров, членов сейма Литвы. Во вторник было привито 30 парламентариев и семь министров, в среду планируется привить еще 20 членов сейма и трех министров.

Как информировал BNS директор проводящей вакцинацию поликлиники Centro poliklinika Кястутис Штарас, первый день вакцинации в здании Вильнюсского самоуправления прошел слаженно, жалоб на нежелательные последствия прививок не было.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В Эстонии за сутки было выявлено 1 553 случаев коронавируса, с начала пандемии в Эстонии выявлено 99 008 случаев заражения COVID-19, сообщил в среду департамент здоровья.

За сутки скончались 14 человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 823 человек.

Всего выздоровели 70 913 человек. Введена как минимум одна доза вакцины у 172 183 человек (12, 956% от численности населения), курс вакцинации завершен у 57 738 человек (4, 345%).

Теги: #коронавирус #балтия
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