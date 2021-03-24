Киевские школьники 5-11 классов начнут обучение с 25 марта в дистанционной форме - мэр

Ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта, пока что в дистанционном режиме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Для учеников 5-11 классов образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в понедельник", - сказал мэр на брифинге в среду.

По его словам, для учителей, руководителей учебных заведений в свою очередь подготовлены онлайн- рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, а также советы психологов.

Кличко отметил, что с материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки в разделе "Дистанционное обучение" https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya-resursy.html.