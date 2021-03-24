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12:34 24.03.2021

В Киеве за сутки от COVID-19 скончались 49 человек, заполненность больниц – более 74%

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В Киеве за сутки от COVID-19 скончались 49 человек, заполненность больниц – более 74%

В Киеве за прошедшие сутки у 1,3 тыс. человек подтвердили заболевание COVID-19, 49 пациентов скончались, при этом заполненность столичных больниц – более 74%, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. – Это наибольшее количество смертей за сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336 ", - сообщил Кличко во время-онлайн брифинга в среду.

По его словам, в больницы столицы за сутки госпитализировали 137 пациентов, также - 390 больных - с подозрением на коронавирус. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103122 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 235, Деснянском и Оболонском - по 187 и в Днепровском районе - 184 случая", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что заполненность столичных больниц сегодня составляет более 74%, и количество госпитализированных продолжает расти.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Отмечу, что сегодня в больницах столицы - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3206 человек. Под аппаратами ИВЛ - 49 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74%", - сказал Кличко.

По его словам, Киев подготовил еще 844 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

Также, как отметил мэр, город планирует дополнительно выделить из резервного фонда столицы более 23,5 млн грн на закупку необходимого оборудования. В частности, речь идет о 330 концентраторах, 5 мониторах пациента и 12 аппаратах искусственной вентиляции легких.

Теги: #киев #коронавирус
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