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12:32 24.03.2021

Посол Британии обеспокоена увеличением нарушений режима тишины на Донбассе

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Посол Британии обеспокоена увеличением нарушений режима тишины на Донбассе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила об обеспокоенности увеличением нарушений режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе и сообщениями о потерях среди украинских военнослужащих.

"Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди украинских военных. Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - написала Симмонс в Twitter в среду.

 

Теги: #реакция #донбасс #симмонс
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