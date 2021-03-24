Посол Британии обеспокоена увеличением нарушений режима тишины на Донбассе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила об обеспокоенности увеличением нарушений режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе и сообщениями о потерях среди украинских военнослужащих.

"Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди украинских военных. Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - написала Симмонс в Twitter в среду.