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12:26 24.03.2021

Суд просят остановить реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

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Суд просят остановить реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

Окружной административный суд Киева просят остановить реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

"Среди требований иска - отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 27 января 2021 года о реорганизации Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины и соответствующий приказ Минюста от 12 февраля 2021 года. Также истец просит суд признать противоправными действия Минюста, который подал в КМУ проект распоряжения о реорганизации указанного учреждения путем присоединения его к Национальному научному центру "Институт судебных экспертиз им. проф.Бокариуса", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Истец не называется.

Кроме того, с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу приостановить действие указанного распоряжение правительства и приказа Минюста, а также запретить проводить любые регистрационные действия в отношении сведений о Донецком научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Отмечается, что на данный момент судом решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 27 января Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции путем присоединения его к Национальному научному центру "Институт судебных экспертиз имени профессора Бокариуса" Министерства юстиции.

Теги: #реорганизация #оаск #институт
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