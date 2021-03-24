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12:13 24.03.2021

Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО от 11 марта по АО "Мотор Сич"

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Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО от 11 марта по АО "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны относительно акционерного общества "Мотор Сич".

Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 г. "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58" (прилагается, для служебного пользования)", - сообщается в документе.

В нем также указано, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Указ от 6 марта 2018 № 58 также для служебного пользования.

В марте 2018 года бывший тогда главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО. замминистр экономразвития и торговли Юрий Бровченко сообщил "Интерфакс-Украина", что принятые тогда меры были направлены на обеспечение стабильной работы всего авиапрома, включая ПАО "Мотор Сич". По его словам, открытое в сентябре 2017 года расследование Службы безопасности Украина (СБУ) о законности продажи контрольного пакета акций "Мотор Сич" собственнику китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. было не завершено.

Спустя три года это расследование по-прежнему продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что "Мотор Сич" будет возвращена украинскому народу. "Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал он.

Затем СБУ 20 марта сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич" (Запорожье) и решил передать имущество в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн "Укроборонпром".

СБУ уточнило, что осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Теги: #мотор_сич #указ
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