Больница в райцентре Винницкой области получила диагностическое оборудование на 5 млн грн по программе "Большое строительство"

В рамках президентской программы "Большое строительство" больница в городе Гайсин Винницкой области 23 марта получила аппарат УЗИ и рентген-аппарат стоимостью более 5 млн грн, сообщается на сайте Винницкой ОГА.

"В прошлом году в Гайсинской больнице начали ремонт приемного отделения. Сегодня ремонтные работы проходят сразу в 10 приемных отделениях больниц Винницкой области. Гайсинская больница ждет еще компьютерный томограф", - сообщил глава ОГА Сергей Борзов.

Оборудование для больниц Винницкой области закуплено за средства государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "О выделении средств для обеспечения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах медицинским оборудованием, а именно системами рентгеновскими диагностическими стационарными общего назначения (цифровыми) и аппаратами ультразвуковой диагностики".

Всего для области было закуплено десять рентгеновских систем общего назначения и десять аппаратов ультразвуковой диагностики на общую сумму более 56 млн грн.

Рентген-оборудование получили Жмеринская, Калиновская, Тульчинская центральные больницы и Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Хмельницкая больница получила также аппарат ультразвуковой диагностики.

Аппараты УЗИ получили Жмеринская, Калиновская и Козятинская больницы, сообщается на сайте.

Ранее заместитель главы ОП, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщил, что на 2021 год запланирована реконструкция и оснащение медоборудованием почти 200 приемных отделений украинских больниц.