В Индии обнаружили новый штамм COVID-19, имеющий двойную мутацию

В Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, сообщило индийское министерство здравоохранения в среду.

"Анализ образцов из Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям, вызывающим обеспокоенность", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии в Twitter.

Проанализировав более 10 тыс. образцов, власти также нашли 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 - "южноафриканским" и один - "бразильским". Образцы с этими штаммами были обнаружены в 18 индийских штатах.

Рост числа заражений COVID-19 отмечается во многих регионах Индии, пишет издание Indian Express. Поэтому власти решили разрешить с 1 апреля прививки для всех жителей старше 45 лет, а в Дели и Мумбаи запретили празднества по случаю фестиваля весны Холи. Он должен начаться в воскресенье.

В среду наступил ровно год с объявления властями Индии локдауна из-за коронавируса. В стране с начала пандемии заразились более 11,6 млн человек, умерли более 160 тыс.