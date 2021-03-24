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11:12 24.03.2021

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в среду на орбиту с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была осуществлена через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в 04:28 по времени Восточного побережья США (в 10:28 КСК) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в марте и 23-й начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущена 4, 11 и 14 марта. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1383 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Теги: #falcon_9 #spacex
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