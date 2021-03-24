В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве двух граждан, которые подозреваются в организации международной мошеннической схемы, принесшей около 9 млн евро убытков, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что подозреваемых в организации международной мошеннической схемы и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины). уже взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.

"По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюта, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств", - сообщают в прокуратуре.

Там отмечают, что при подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили сотрудники мошеннических колл-центров как "представители торговых платформ" и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты "инвесторов" блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

"Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренду серверов, телефонию, приобретенное оборудование и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.

Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетами.