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10:56 24.03.2021

В "красную" карантинную зону по-прежнему входят Киев и 8 областей, еще 15 – в "оранжевую"

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В "красную" карантинную зону по-прежнему входят Киев и 8 областей, еще 15 – в "оранжевую"

Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области по-прежнему входят в "красную" карантинную зону эпидопасности по COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения на сайте в среду.

По его данным, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций. В Киеве и в Житомирской области помимо этого превышен показатель загруженности коек с кислородом. Киевская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области также превышают коэффициент выявления случаев инфицировния.

Согласно данным Минздрава, показатели превышены еще в ряде областей, находящихся в настоящее время в "оранжевой" зоне эпидопасности. В частности, это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Теги: #карантин #зона
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