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10:36 24.03.2021

Глава МВД Британии призвала Лондон и Брюссель сотрудничать по вакцинам

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Глава МВД Британии призвала Лондон и Брюссель сотрудничать по вакцинам

Британский министр внутренних дел Прити Пател в среду призвала Лондон и Брюссель работать вместе, пока Евросоюз обсуждает механизмы контроля за поставками вакцины AstraZeneca в Британию, сообщает телеканал Sky News.

"Когда речь идет о Европейском Союзе, дискуссия всегда продолжается в том, что касается вакцины и поставок. Важно, чтобы мы все ответственно вместе работали", - сказала Пател.

У AstraZeneca есть фабрика в Нидерландах, и власти ЕС опасаются, что для нее приоритетны поставки в Британию. Поэтому на прошлых выходных президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины AstraZeneca в Англию, пока фабрика не предоставит Брюсселю дозы, обещанные по контракту. Особенно за жесткую позицию по этому вопросу выступают Франция и Германия.

"Это должна быть стратегия Европы, которая движется быстрее и защищает свои интересы, производит больше, обеспечивает соблюдение контрактов и контроль за экспортом", - сказал госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, предупредил, что любая попытка ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию будет "контрпродуктивной" и нанесет ущерб репутации блока во всем мире.

В четверг лидеры Евросоюза обсудят, нужно ли дать комиссии новые полномочия по контролю за производством и распространением на территории ЕС, пишет Guardian.

Теги: #великобритания #евросоюз #вакцина
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