Смерть военнослужащей после вакцинации в Одессе наступила вследствие острых расстройств кровообращения – Минздрав

Смерть военнослужащей в пгт Черноморское Одесской области после вакцинации от COVID-19, по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, наступила в результате острых расстройств кровообращения, заявили в Министерстве здравоохранения.

Согласно сообщению, 21 марта женщина получила прививку от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в приоритетную группу вакцинации, противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцинировали еще девять человек. Побочных реакций после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

В министерстве отмечают, что по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

В Минздраве отмечают, что по состоянию на 19 марта в мире провели более 397 млн вакцинаций от COVID-19. По данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины.

С начала вакцинальной кампании в Украине иммунизировали 137026 человек, из них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.