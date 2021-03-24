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10:22 24.03.2021

СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

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СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности страны гражданина Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что агент был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлен на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье; состояние защищенности государственной границы Украины; порядок ее охраны; техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины; компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины… Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу", - сказано в сообщении

Кроме того, целью агента была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #шпион #сбу #беларусь
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