События

09:29 24.03.2021

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам акции протеста под ОП

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Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам акции протеста под ОП

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства уже пятерым учасникам субботней акции протеста под Офисом президента Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

"В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - отмечают в полиции.

Там подчеркивают, что еще одному участнику акции протеста объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также уточняют, что события возле Офиса президента Украины дополнительно квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Известно, что подозрения от правоохранителей получили один из организаторов акции Сергей Филимонов и активисты Алексей Белковский, Денис Мищенко, Владислав Сорд, которого уже отправили под домашний арест, и Роман Ратушный. Еще нескольких активных участников акции, в частности, Вадима Адамова и Олега Кабезкого, правоохранителям удалось идентифицировать, однако о вручении подозрения им пока не сообщается.

Кроме того, информация, предоставленная агентству "Интерфакс-Украина" источником в правоохранительных органах, о вручении подозрения активисту Руслану Гаджимурадову, пока официально не подтвердилась.

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

В ходе акции правоохранители задержали активиста Влада Сорда. По словам адвоката, на следующий день ему сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия" и что защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

23 марта Печерский районный суд Киева избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже стало известно, что подозрение вручено еще двум участникам акции протеста под зданием ОП.

Теги: #опу #протест #подозрение
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