За последние сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 15 тыс. человек

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 15 097 украинцев, наибольшее количество прививок было сделано в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской и Черкасской областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду утром.

"15 097 человек привито против COVID-19 за сутки 23 марта 2021 в Украине", – говорится в сообщении на странице в Фейсбук.

В нем отмечается, что вакцинация проводилась 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом прививки.

Наибольшее количество прививок за последние сутки было сделано в Киеве (1330), Днепропетровской (1120), Львовской (1055) и Черкасской (930) областях.

В остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 50 до 890 прививок в сутки.

С начала прививочной кампании в Украине привито 137 026 человек, из них получили 1 дозу - 137 025 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Состоянием на 23 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 331 131 человек.