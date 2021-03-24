В Украине за сутки 14 174 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 7 386 человек, умерло - 342

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 14 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 7 386 человек, количество летальных случаев возросло до 342, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 марта 2021 года. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровело – 7 386 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в среду.

Днем ранее, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 579 906 человек, 30 773 пациентов скончались, 1 276 272 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.