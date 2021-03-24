В Крыму к 6 годам тюрьмы приговорили крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

Во временно оккупированном Россией Крыму к 6 годам заключения в колонии строгого режима приговорили Меджита Аблямитова, которого обвиняли за участие в "украинском нацбатальоне", сообщило "Радио Свобода".

"Суд в оккупированном Россией Крыму 23 марта приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", – говорится в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что во время оглашения приговора в зале Кировского районного суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова.

Сторона обвинения просила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.