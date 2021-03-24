События

07:57 24.03.2021

В Крыму к 6 годам тюрьмы приговорили крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

1 мин читать
В Крыму к 6 годам тюрьмы приговорили крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

Во временно оккупированном Россией Крыму к 6 годам заключения в колонии строгого режима приговорили Меджита Аблямитова, которого обвиняли за участие в "украинском нацбатальоне", сообщило "Радио Свобода".

"Суд в оккупированном Россией Крыму 23 марта приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", – говорится в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что во время оглашения приговора в зале Кировского районного суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова.

Сторона обвинения просила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.

 

Теги: #крым #суд #доброволец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 23.03.2021
Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

20:39 23.03.2021
Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

18:33 23.03.2021
ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

15:07 23.03.2021
Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

14:29 23.03.2021
Деоккупация Крыма для Украины приоритет – Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга

Деоккупация Крыма для Украины приоритет – Разумков на встрече с председателем Палаты депутатов Люксембурга

21:03 22.03.2021
Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

14:22 20.03.2021
Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

18:17 19.03.2021
Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

16:54 19.03.2021
Верховный суд 14 апреля рассмотрит иск об обжаловании санкций против Медведчука

Верховный суд 14 апреля рассмотрит иск об обжаловании санкций против Медведчука

16:04 19.03.2021
Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 14 174 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 7 386 человек, умерло - 342

С начала суток на Донбассе режим тишины не нарушался, за минувшие зафиксировано 10 обстрелов

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

ПОСЛЕДНЕЕ

За последние сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 15 тыс. человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 124 млн, число жертв - 2,73 млн

В Украине за сутки 14 174 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 7 386 человек, умерло - 342

С начала суток на Донбассе режим тишины не нарушался, за минувшие зафиксировано 10 обстрелов

Главы МИД стран НАТО видят в России угрозу для евроатлантической безопасности

Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили "Северный поток 2"

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе в начале апреля

28-й благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве состоится в 2021 году

ЕС отложил "стратегическую дискуссию" по России до следующего очного саммита

В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА