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07:41 24.03.2021

С начала суток на Донбассе режим тишины не нарушался, за минувшие зафиксировано 10 обстрелов

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С начала суток на Донбассе режим тишины не нарушался, за минувшие зафиксировано 10 обстрелов

С начала суток среды российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 24 марта, обстрелов не зафиксировано", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

За прошедшие сутки, 23 марта, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В частности, возле Водяного, противник открывал огонь по позициям ООС из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Шум противник вел огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино - по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного - противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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