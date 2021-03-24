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07:00 24.03.2021

Главы МИД стран НАТО видят в России угрозу для евроатлантической безопасности

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Главы МИД стран НАТО видят в России угрозу для евроатлантической безопасности

Главы МИД стран НАТО на проходящем в Брюсселе во вторник совещании Североатлантического совета назвали Россию одной из угроз для альянса.

"Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", - говорится в опубликованном НАТО заявлении глав внешнеполитических ведомств 30 стран-союзниц Североатлантического альянса.

В НАТО, как отмечается в заявлении, относят Россию к числу стран, которые "бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз".

Со своей стороны, генсек альянса Йенс Столтенберг, приветствовав договоренность РФ и США о продлении Договора СНВ, вместе с тем заявил: "Тот вызов, который мы наблюдаем, заключается в том, что и Россия, и Китай проводят существенную модернизацию своего ядерного арсенала и систем ядерных вооружений".

Он отметил "все более и более продвинутые системы вооружений, усовершенствованные системы с большим радиусом действия". "И здесь, в Европе, мы наблюдаем, что Россия развернула ракеты среднего радиуса действия, которые как раз и привели к концу договора РСМД. Из-за них сокращается время предупреждения. Их также труднее отслеживать, потому что они более мобильны", - продолжил генсек НАТО.

Всё это, по его словам, ведет к тому, что "понижается порог применения ядерного оружия в потенциальном конфликте".

В то же время Столтенберг подчеркнул решимость НАТО обеспечивать безопасность своих партнеров в Восточной Европе.

"Мы должны послать четкий сигнал России. Мы проводим серьезное усиление. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса. Мы проводим больше учений, и мы активизируем сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику НАТО", - сказал генсек организации в ответ на вопрос о том, как альянс намерен реагировать на "российскую угрозу" в регионе Черного моря.

Теги: #россия #мир #нато #отношения
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