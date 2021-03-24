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06:00 24.03.2021

Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили "Северный поток 2"

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Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили "Северный поток 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом на полях заседания глав МИД НАТО в Брюсселе затронул тему строительства "Северного потока 2".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским попыткам, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе подчеркнул противодействие США трубопроводу "Северный поток 2"", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Блинкен и Маас также обсудили ситуацию в Афганистане.

"Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что двустороннее американо-европейское и трансатлантическое сотрудничество крайне важно для противостояния общим вызовам", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Теги: #сша #севпоток #германия
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