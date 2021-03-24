Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе в начале апреля

Вертолет Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершит первый полет в небе Красной планеты в начале апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Первый испытательный полет будет совершен не ранее 8 апреля", - сообщил на пресс-конференции во вторник главный инженер Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA Боб Баларам.

Высота первого полета, который продлится около 30 секунд, составит 3 метра, сказал руководитель полетами Ingenuity Ховард Грип. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

В настоящее время уже выбрана подходящая плоская взлетно-посадочная площадка. В предстоящие дни к ней должен будет подъехать марсоход, с которого будет спущен вертолет. Затем летательный аппарат должен с помощью своей солнечной панели зарядиться в течение суток.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Кроме того, он оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Согласно спутниковым данным, в кратере Езеро на Марсе, где совершил посадку планетоход, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в $3 млрд.