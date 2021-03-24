28-й благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве состоится в 2021 году

Ко Дню Киева в столице пройдет 28-й Открытый легкоатлетический благотворительный "Пробег под каштанами", будет проходить в двух форматах, сообщают организаторы мероприятия.

"Планируемый 28-й старт мы перенесли на 2021, в ожидании лучшей ситуации. Благотворительные взносы, которые были осуществлены в 2020 году, сохранены и будут учтены в этом году… Мы провели опрос среди представителей команд и индивидуальных участников. На сегодняшний день более 90% ответов в пользу offline встречи и почти 10% хотят приобщиться online", – сказано в сообщении на сайте мероприятия во вторник.

Организаторы пробега напомнили, что в 2020 году в связи с COVID-19 впервые изменили формат проведения мероприятия. Пробег состоялся online и получил достаточно сильную поддержку от участников.

"Организаторы благотворительного проекта готовят два формата проведения 28-го "Пробега под каштанами" 30 мая 2021 года", – сообщила инициатор и организатор проекта Ирина Кузнецова.

По ее словам, Offline на старт можно присоединиться на Майдане Независимости, при этом соблюдать правила гигиены – обязательно. К ним относится правильно одетая маска и соблюдение расстояния между участниками, приветствуется наличие дезинфекторов и / или рукавиц у посетителей, очков, собственных многократных бутылок с водой.

Online смогут присоединиться все желающие независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами". В день мероприятия, 30.05.2021 в 11:00 выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км - финиш.

"Помните, это не соревнование! То есть не место в рейтинге, главное - быть частью большого старта!", – отметили организаторы.

"В этом году город обеспечит поддержку благотворительного проекту с целью сокращения расходов фонда на организацию мероприятия, ведь взносы участников по традиции направляются реципиенту - Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины", – сказано в сообщении.