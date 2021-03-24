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01:24 24.03.2021

В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис

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В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис

Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис задержана во вторник вечером в Гродно. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я еду в Ленинский РУВД", - написала Анжелика Борис.

Позже факт задержания подтвердил в своем твиттере замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "МИД Польши получил информацию о задержании председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис", - написал он.

По словам замминистра, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

С конца февраля этого года началась новая волна обострения белорусско-польских отношений. В связи с присутствием 28 февраля консула Генконсульства Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. Консулу Генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию Беларуси. Польша, в свою очередь, также объявила персона нон-грата трех белорусских дипломатов.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, был задержан соучредитель "Польской школы". Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги. Позже прокуратура предъявила иск о ликвидации "Польской школы".

"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 40-х годах прошлого века. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанному впоследствии актом геноцида.

Персона Райса является объектом героизации для польских радикалов, а его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Беларусью и Польшей. Минск требовал от Польши официальных объяснений, польского посла вызывали в МИД для дачи разъяснений по этому поводу. В МИД Беларуси заявляли, что "преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно.

 

Теги: #задержания #поляки #организация #беларусь
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