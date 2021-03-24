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00:38 24.03.2021

Зеленский назначил стипендии президента паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам

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Зеленский назначил стипендии президента паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии президента 8 выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и 10 их тренерам, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 115/2021 "О назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров", – сказано в сообщении на сайте президента Украины во вторник вечером.

Согласно документу, стипендии назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

"Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена президентом на определенный срок, в дальнейшем будет выплачиваться стипендия, предусмотренная настоящим указом", – говорится в документе.

Теги: #указ #паралимпийцы #зеленский
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