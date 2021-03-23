События

23:27 23.03.2021

Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле - экзит-полы

1 мин читать
Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле - экзит-полы

Партия "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на несколько экзит-полов.

Согласно этим данным, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз за политическую карьеру получит возможность сформировать правительство.

Согласно экзит-полам, "Ликуд" - наиболее популярная партия в Израиле, без партнеров по коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете. На втором месте расположились центристы из "Еш Атид" (16 мест).

Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции "Ямина". В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в Кнессете.

The Jerusalem Post отмечает, что в "Ликуде" нацелены на то, чтобы как можно быстрее сформировать кабинет министров.

Во вторник в Израиле состоялись досрочные выборы в Кнессет - однопалатный парламент. Это четвертые выборы за последние два года в стране.

Теги: #результаты #выборы #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 23.03.2021
Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

02:31 23.03.2021
В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

20:39 18.03.2021
Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

09:43 18.03.2021
На выборах ректора КНУ им.Шевченко лидируют Бугров и Рожко, экс-спикер Рады Литвин - на 4-м месте

На выборах ректора КНУ им.Шевченко лидируют Бугров и Рожко, экс-спикер Рады Литвин - на 4-м месте

09:38 18.03.2021
Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте

15:13 17.03.2021
Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

07:09 17.03.2021
Трамп подумает об участии в президентских выборах 2024г после промежуточных выборов в 2022г

Трамп подумает об участии в президентских выборах 2024г после промежуточных выборов в 2022г

04:37 17.03.2021
Власти США подсчитают масштабы иностранного вмешательства в выборы и введут санкции - документ

Власти США подсчитают масштабы иностранного вмешательства в выборы и введут санкции - документ

00:41 17.03.2021
Израиль нанёс удар по месту хранения доставленного в Дамаск оружия

Израиль нанёс удар по месту хранения доставленного в Дамаск оружия

00:39 17.03.2021
США могут объявить о санкциях в отношении России за предполагаемое "вмешательство" в американские выборы на следующей неделе

США могут объявить о санкциях в отношении России за предполагаемое "вмешательство" в американские выборы на следующей неделе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

Карантин в Нидерландах продлен на месяц

Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая с 1 апреля по 30 сентября 2021 года

Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

Представители малого бизнеса в условиях карантина смогут получить гарантированную государственную выплату из бюджета в размере 8 тыс. грн через портал "Дiя"

Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19; ученые пока не считают его особо опасным

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА