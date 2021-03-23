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22:34 23.03.2021

Карантин в Нидерландах продлен на месяц

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Карантин в Нидерландах продлен на месяц

Общенациональный карантин в Нидерландах продлен по решению правительства до 20 апреля, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Марк Рютте.

По его словам, это решение обусловлено осложнением эпидемиологической ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19.

Кроме того, власти рекомендуют нидерландцам не выезжать за пределы страны до 15 мая.

Между тем, объявлено о сокращении комендантского часа - теперь он будет начинаться не в 21:00 местного времени, а с 22:00.

С начала эпидемии в Нидерландах выявлено более 1,2 млн заражений COVID-19, более 16,3 тыс. пациентов скончались, 15,3 тыс. заболевших переболели и выздоровели.

Теги: #продление #коронавирус #нидерланды #ограничения
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