Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая с 1 апреля по 30 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью", сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и Китайской Народной Республики (КНР), активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из указа.