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21:56 23.03.2021

Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

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Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Одиль Рено-Бассо, на которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в реализации экологических и инфраструктурных проектов в украинской столице.

"В этом году мы планируем завершить погашение займов по кредитным соглашениям 2007 года, которые позволили закупить 202 новых троллейбуса, 185 автобусов и 50 вагонов метро", – цитирует Кличко сайт klichko.org во вторник.

Кроме программы обновления городского транспорта на встрече также обсудили проект на 140 млн евро по модернизации системы теплоснабжения столицы. Заем на реализацию проекта ЕБРР предоставило городу в рамках программы "Зеленые Города".

Рено-Бассо подчеркнула заинтересованность ЕБРР в сотрудничестве с муниципалитетом Киева.

"Мы видим те же приоритетные направления сотрудничества: дороги, мосты, транспортная и экологическая инфраструктура. Мы готовы к более тесному сотрудничеству. И готовы и в дальнейшем оказывать поддержку и привлекать инвестиции, чтобы способствовать устойчивому развитию города в условиях глобальных вызовов", – резюмировала она.

 

Теги: #киев #ебрр #инфраструктура #экология
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