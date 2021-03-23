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21:01 23.03.2021

Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

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Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден во вторник после массовой стрельбы в Боулдере (штат Колорадо, США), в которой погибли 10 человек, призвал Конгресс принять законодательство, запрещающее продажу штурмового оружия.

"Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы принять разумные шаги, которые в будущем спасут жизни, и призвать моих коллег в Палате представителей и Сенате к действию", - цитируют американские СМИ слова Байдена в парадной столовой Белого дома.

"Мы вновь можем запретить в нашей стране штурмовое оружие и обоймы большой емкости", - подчеркнул американский президент.

Байден отметил, что он и первая леди Джилл Байден "глубоко огорчены" в связи со случившейся стрельбой.

"Как президент, я собираюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы защитить американский народ", - заявил он.

Ранее во вторник сообщалось, что 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США).

Как сообщила на пресс-конференции начальник полиции Боулдера Марис Херольд, среди погибших - офицер полиции.

Начальник полицейского управления Боулдера Керри Ямагучи на пресс-конференции заявил, что подозреваемый задержан.

Теги: #сша #оружие #байден #запрет
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