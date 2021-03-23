События

20:56 23.03.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

1 мин читать
Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины.

Соответствующий указ №110/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины". Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в тексте указа.

Согласно тексту решения СНБО, отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины подготовлен во исполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины" и Порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного указом президента от 9 августа 2019г. №589.

Теги: #указ #разведка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 23.03.2021
СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

14:22 20.03.2021
Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

22:19 19.03.2021
Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

14:05 19.03.2021
Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

13:14 19.03.2021
Несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

11:56 17.03.2021
Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

Игорь Брусило назначен замруководителя Офиса президента

19:00 15.03.2021
Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

Нафтогаз" и Naphtha Israel Petroleum изучат возможность сотрудничества в разработке Черноморского шельфа

19:43 10.03.2021
РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

18:01 09.03.2021
Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

09:36 09.03.2021
Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Зеленский исключил Саакашвили из Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства - указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19; ученые пока не считают его особо опасным

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

Высадка и посадка пассажиров во Львовской области остаются доступными, контроль усилен – "Укрзализныця"

Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику акции протеста под ОП

МАУ хочет пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства

Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА