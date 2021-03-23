Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины.

Соответствующий указ №110/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины". Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в тексте указа.

Согласно тексту решения СНБО, отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины подготовлен во исполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины" и Порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного указом президента от 9 августа 2019г. №589.