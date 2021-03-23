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20:39 23.03.2021

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

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Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая: Андрей Антоненко остаётся под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела. Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Следующее судебное заседание по существу обвинения состоится 30 марта в 14.00, согласно ранее утвержденному графику.

Трансляция судебного заседания велась на Ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=eZmIT9YuHU8

Теги: #шеремет #суд
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