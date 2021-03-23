Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу, который страдает от усиления карантинных мер, вызванных распространением коронавируса, будет зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшие дни, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Приоткрою завесу - у нас тоже будет… система помощи малому и среднему бизнесу. Законопроект регистрируется завтра утром и мы постараемся по укороченной процедуре пройти и думаю, в течение десяти дней он будет подписан", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

Он уточнил, что законопроект будет зарегистрирован "буквально, завтра – послезавтра".

Народный депутат также отметил, что помощь малому и среднему бизнесу в Украине будет "не такой массовой и щедрой", как в некоторых странах.