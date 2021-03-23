Правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику акции протеста под ОП

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook во вторник.

Сообщается, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По информации, которой поделился с корреспондентом агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, о подозрении в совершении хулиганства сообщили сразу двум участникам акции протеста под зданием Офиса президента: Алексею Белковскому и, вероятно, Руслану Гаджимурадову.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

В ходе акции правоохранители задержали активиста Влада Сорда. По словам адвоката, на следующий день ему сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия" и что защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

Позже Печерский районный суд Киева избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.