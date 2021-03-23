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19:46 23.03.2021

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства

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Зеленский подписал закон о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства" № 1301-IX в соответствии с которым украинский парламент даёт согласие на присоединение к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства, заключенной 8 мая 1979 года в Монтевидео.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, "целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них".

В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам стран-участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, силе, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям - за копиями текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, который основывается на мысли адвокатов или специалистов.

Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Теги: #зеленский #межамериканская_конвенция #закон
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