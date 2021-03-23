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19:32 23.03.2021

Число суточных заражений COVID-19 в Молдове растет

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Число суточных заражений COVID-19 в Молдове растет

Свыше 1600 новых случае заражения коронавирусом зафиксировано в Молдове во вторник, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Во вторник было обработано 4 822 теста. В результате выяснилось, что 1 621 результат оказался положительным. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 217 715. На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 21 462 человека", - отмечается в сообщении.

Накануне в стране было выявлено 1060 новых заражений COVID-19.

Согласно данным Минздрава, за сутки умерли 33 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове возросло до 4 590 человек.

Количество ежедневно регистрируемых заражений COVID-19 в Молдове со второй половины февраля увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до значений более 1500. Число смертей также увеличилось в два раза - с 17-20 в день до 30-35 летальных исходов.

На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении объявила об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Теги: #молдова #коронавирус
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