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18:36 23.03.2021

Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

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Гостаможня и НАБУ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябкин и руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, сообщила Гостаможня во вторник.

Согласно сообщению в "Телеграм-канале", сотрудничество предусматривает обмен информацией при проведении конкурсного отбора на должности в ведомстве ответственного и особо ответственного положения, при досудебном расследовании, оперативно-розыскной деятельности сотрудников НАБУ, а также относительно причастности сотрудников таможни к правонарушениям.

"Привлечение работников НАБУ позволит проверять на добропорядочность кандидатов на должности в таможенные органы и осуществлять психофизиологический опрос сотрудников службы с использованием полиграфа", – отмечается в сообщении.

Теги: #набу #гостаможня #сотрудничество
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