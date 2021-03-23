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18:33 23.03.2021

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

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ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

Европейский Союз не признает указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции временно оккупированного Крыма в состав России, заявила спикер ЕС по международным делам и политике безопасности Набила Массрали.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. Соответственно, ЕС не признает этот указ и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении спикера, распространенном Европейской службой внешних действий во вторник.

По ее словам, этот указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом к принудительному приобретению жителями полуострова российского гражданства, это приводит к произвольному лишению права собственности.

"Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения норм международного права на территории Крымского полуострова. Европейский Союз является непоколебимым в своей поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом, а также приветствует дипломатические усилия Украины в этом направлении", - подчеркивается в заявлении.

Спикер также отметила, что Евросоюз будет продолжать применять свою политику непризнания попытки аннексии Крыма, в частности посредством применения ограничительных мер.

Указ президента России о том, что большую часть Крыма и города Севастополя было добавлено в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где иностранным гражданам запрещено владеть землей, вступил в силу 20 марта 2021 года, через год после его принятия.

Теги: #крым #ес #земля
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