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18:04 23.03.2021

На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала этого периода, 23 марта, было зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Авдеевка российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

В штабе ООС подчеркнули, что действия противника в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Теги: #всу #оос
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