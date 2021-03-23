В Киеве разоблачили махинаторов с ценными бумагами

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые, пользуясь служебным положением, занимались махинациями с ценными бумагами, причинив госбюджету около 12 млн грн убытка, сообщает пресс-служба главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

"Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, установлено, что должностные лица акционерного общества осуществляли строительство на территории Киева, в том числе за государственные средства, используя подконтрольное им предприятие путем заключения договоров купли-продажи неликвидных ценных бумаг, осуществляли перечисление денежных средств в особо крупных размерах в адрес предприятия с признаками фиктивности с целью легализации бюджетных средств", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Отмечается, что, согласно указанным материалам, зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В случае, если вину фигурантов докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.