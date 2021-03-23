Более 30% украинцев поддерживают амнистию за нетяжкие уголовные правонарушения на Донбассе и в Крыму - опрос

35,9% украинцев полностью или частично согласны с тем, что амнистия должна быть применена к тем, кто совершил нетяжкие уголовные правонарушения на Донбассе и в Крыму, свидетельствуют данные всеукраинского омнибуса "Info Sapiens", проведённого с 13 по 31 января 2021 года по заказу Школы политической аналитики.

Согласно данным исследования, презентованного в Украинском кризисном медиа-центре во вторник, 24,1%, респондентов не согласны с применением амнистии за нетяжкие уголовные правонарушения на Донбассе и в Крыму, 20,8% не ответили на этот вопрос.

49,9% опрошенных уверены, что иностранцы должны быть исключены из перечня потенциально амнистированных лиц, а 17,2% с этим не согласны.

36,4% считают, что те, кто будут амнистированы, должны иметь возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления, а 21,4% придерживаются противоположной позиции. Еще 23,8% не дали ответ на этот вопрос.

44,4% поддерживают позицию, что не должны подвергаться люстрации лица, в составе оккупационных администраций Российской Федерации, которые обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинили вреда жизни и здоровью граждан. Противоположное мнение имеет 17,9%.

46,6% согласны, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма должны состояться минимум через 2 года после деоккупации. Противоположную позицию занимает 11,6%.

51,2% опрошенных считают, что после деоккупации жители временно оккупированных территорий не должны быть ограничены в праве голосовать на всех выборах, и только 13% - не согласны.

Опрос проводился в пределах Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине. Выборка составила 2000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.