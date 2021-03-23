В Харьковской области от коронавируса привили 3,7 тысячи человек, 80% из них - медики

В Харьковской области по состоянию на утро 23 марта 3699 человек были привиты от COVID-19, сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Игорь Волченко.

"На сегодняшний день в Харьковской области вакцинировано 3699 человек, из них медиков около 3 100", - сказал Волченко на брифинге во вторник.

Он добавил, что сейчас в области от коронавируса прививают тех, кого планируется вакцинировать на первом и втором этапе вакцинации, а также журналистов, общественных и публичных деятелей, а также начали прививать патрульный полицейских. По словам Волченко, уже привито около 30 патрульных.

Как сообщалось, ранее замдиректора департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук заявил, что во время первой волны иммунизации в регионе планируется вакцинировать 15 тыс. 400 медиков, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19, а во время второй волны - 125 тыс. человек.