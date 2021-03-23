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16:11 23.03.2021

Геращенко: акцию под Офисом президента 20 марта не планировали провести мирно

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Геращенко: акцию под Офисом президента 20 марта не планировали провести мирно

Организаторы не планировали мирное проведение акции, которая состоялась 20 марта под зданием Офиса президента, считает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

"Митинг у Офиса президента 20 марта не планировался как мирная акция! Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.

Он заявил, что сотрудники полиции диалога присутствовали на акции и призывали участников к диалогу, однако безуспешно, поэтому отступили, чтобы предотвратить насилие.

"Именно благодаря этому ни один полицейский, или митингующий и даже провокатор не пострадал. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость", - подчеркнул Геращенко.

Замглавы МВД настаивает, что организаторы акции намеренно спланировали её проведение в темное время суток, а также заранее закупали пиротехнику и баллончики с краской.

"Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лица слезоточивый газ, плевать", - уверен он.

"Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за причиненный ущерб народному, государственном имуществу", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, 20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко, осужденного к семи годам лишения свободы, и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания Офиса президента.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В понедельник в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что готовят ряд подозрений по событиям на Банковой.

Во вторник были вручены подозрения одному из организаторов акции, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, а также уроженцу Винницкой области, который во время акции разбил окна в дверях Офиса президента.

Теги: #опу #геращенко #протест
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