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16:13 23.03.2021

Большинство украинцев поддерживает вступление в Евросоюз – опрос

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Большинство украинцев поддерживает вступление в Евросоюз – опрос

Большинство украинцев считают, что Украине нужно вступить в состав Европейского Союза, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.

Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных, противоположное мнение - у 26%. Доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, на западе (соответственно 84% и 8,5%) и в центре страны (соответственно 63% и 19%). На востоке несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать в ЕС (соответственно 38,5% и 46%), а на юге доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

Вступление в Евросоюз в основном поддерживает молодежь (76% "за" в возрастной категории от 18 до 29 лет, 44% "за" среди респондентов старше 60 лет). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

В случае проведения референдума по вопросу вступления Украины в Евросоюз 59% опрошенных (80% тех, кто намеревается принять участие в референдуме) проголосовали за вступление, и соответственно 26% и 17% - против. При этом среди поклонников вступления в Евросоюз готовность проголосовать на референдуме выразили 96% опрошенных, а среди противников – 46%.

Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто намерен голосовать против, в западных (соответственно 84% и 8%) и в центральных областях (соответственно 64% и 18%). В восточных областях несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно 39% и 46%), а на юге доли первых и вторых одинаковы (по 42%).

Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет проголосовать за вступление в Евросоюз намерены 75%, среди респондентов старше 60 лет – 44%.

Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% намерены голосовать за вступление в Евросоюз (против - 5%). Среди респондентов, которые на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Слуга народа" - соответственно 78% и 13%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 60% и 21%. В то же время среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подавляющее большинство проголосовало бы против - соответственно 15% и 73%.

При этом украинцы оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза со сдержанным оптимизмом: 39% считают, что отношения останутся без изменений, 26% - что улучшатся, 10% - что ухудшатся.

Доля тех, кто считает, что отношения между Украиной и ЕС улучшатся, самая высокая в западном регионе (34,5%), ниже в центральном (27,5%) и самая низкая - в южном (22%) и восточном (17,5%) регионах. В этой же региональной последовательности растет доля тех, кто считает, что они ухудшатся (соответственно 4%, 6%, 15% и 21%). Оптимизм чаще выражают представители молодежи (34% среди респондентов от 18 до 29 лет, 19% среди респондентов старше 60 лет).

При этом больше всего "еврооптимистов" среди представителей электората партии "Слуга народа" (48%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Европейская солидарность", их 38%, за ВО "Батькивщина" - 23%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - только 8%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #евросоюз #соцопрос
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