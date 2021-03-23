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16:06 23.03.2021

Разумков пригласил делегацию Палаты депутатов Люксембурга посетить Украину

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Разумков пригласил делегацию Палаты депутатов Люксембурга посетить Украину

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает конструктивное сотрудничество Украины и Люксембурга на межпарламентском уровне на международных площадках, сообщается на сайте украинского парламента.

"Наши государства конструктивно сотрудничают на международных площадках, в частности, в рамках ПАСЕ. Украина ценит поддержку, которую оказывал Люксембург еще в начале аннексии Крыма", - сказал Разумков на встрече с представителями комитета по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Люксембурга во вторник.

По мнению председателя Верховной Рады, важными элементами межпарламентского сотрудничества являются обмен визитами и формат личных встреч на различных уровнях. "Важны также сотрудничество и координация наших парламентских делегаций на международных площадках", - сказал он.

После этого Разумков пригласил делегацию Палаты депутатов Люксембурга посетить Украину.

Спикер парламента надеется, что члены комитета по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Люксембурга и далее будут поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности в международно признанных границах. Он обратил внимание на попытки Украины достичь прогресса в мирном урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта. Разумков также выразил благодарность Люксембургу за постоянную санкционную политику в отношении РФ.

"Мы хорошо помним, что Люксембург был непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и именно ваши представители имели четкую позицию и оказывали помощь нашей стране", - добавил Разумков.

По словам председателя парламента, в 2014 году Украина выбрала для себя свой путь - в ЕС и НАТО, и это решение закреплено в Конституции. "Мы сделали свой выбор и отходить от него не будем. Однако часть наших территорий оккупирована, и мы продолжаем терять наших военнослужащих. За последние четыре дня мы потеряли двух военных", - констатировал Разумков.

Теги: #разумков #люксембург
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